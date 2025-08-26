Lazio, il titolo vola in Borsa: il club ha guadagnato oltre il 50% in un anno

In una giornata difficile per le borse europee, con Piazza Affari che ha ceduto più dell’1%, il titolo della Lazio ha registrato un’altra crescita significativa andando a superare la quotazione di un euro per azione. Cifra che era stata raggiunta solamente a inizio 2025.

Nonostante la sconfitta di Como, che segue un’estate di pieno immobilismo sul mercato a causa dei problemi legati all’indice di liquidità, il titolo della Lazio continua a crescere. Nella giornata di ieri le contrattazioni si sono chiuse in rialzo dell’8%, mentre quest’oggi fanno registrare un +9%. Come detto la quotazione del titolo biancoceleste ha superato un euro, attestandosi a 1,14 euro, con una capitalizzazione di mercato pari a 76,21 milioni. Questa valutazione porta così il titolo biancoceleste a registrare una crescita del 40% in un mese e di ben il 56% in un anno.

Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante (la quota effettivamente in circolazione sul mercato) è limitato. Questo significa che pochi scambi possono causare grandi variazioni di prezzo, rendendo il titolo molto sensibile a ogni ordine di acquisto o vendita.

Lo scorso luglio alcune voci su una possibile cessione del club da parte di Lotito, smentite con forza dallo stesso patron attraverso un comunicato ufficiale, avevano portato il titolo a Piazza Affari a chiudere oltre il 2,5%. Ma allora la quotazione delle azioni era di poco superiore agli 0,80 euro.