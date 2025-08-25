Via libera dopo i lavori di restyling, Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi

«La Commissione convocata dalla prefettura di Pisa stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30 agosto, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A». Questo l’annuncio sul proprio profilo Facebook del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Il primo cittadino ha firmato la deroga necessaria per garantire lo svolgimento della prima partita casalinga dei nerazzurri davanti al pubblico di casa contro la Roma di Gian Piero Gasperini. L’impianto ha avuto bisogno di un significativo restyling per adeguarsi agli standard della Serie A e oggi è arrivato il primo via libera ufficiale. Il club, precauzionalmente aveva indicato alla Lega lo stadio di Cagliari, l’Unipol Domus, come impianto alternativo ma non ce ne sarà bisogno. Già nelle prossime settimane, infatti, approfittando anche della sosta del campionato per le gare della nazionale, saranno concluse le ultime finiture per consegnare lo stadio completamente rinnovato.

«Nei prossimi giorni – ha proseguito il sindaco – saranno completati alcuni interventi. Per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa-Roma all’Arena Garibaldi. Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria».