Juventus Parma dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Juventus-Parma dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Juventus-Parma, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri puntano a iniziare al meglio il campionato sotto la guida di Igor Tudor, mentre i ducali vogliono stupire con in panchina il giovanissimo Carlos Cuesta.
Juventus Parma – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.
Come vedere Juventus Parma su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Una sfida di alta intensità
Appuntamento quindi a domenica 24 agosto alle ore 20:45: Juventus-Parma sarà visibile in diretta su DAZN per l’inizio di una Serie A che preannuncia emozioni.