La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta a iniziare ufficialmente la stagione 2025/26 con la gara di andata dell’ultimo turno dei preliminari della Conference League. La terza competizione UEFA per club attende le ultime qualificate per il proprio tabellone principale che vedrebbe i viola presenti per la terza edizione consecutiva.

Capitan Ranieri e compagni dovranno però superare l’ostacolo rappresentato dagli ucraini del Polissya Zhytomyr, che si giocano a loro volta un traguardo storico, visto che lo scorso anno non sono riusciti a entrare nel tabellone principale della Conference venendo eliminati nei turni preliminari.

Come per la scorsa stagione, la Conference League è trasmessa in esclusiva su Sky, con la migliore partita fra formazioni straniere che sarà trasmessa in chiaro. Ma in occasione della sfida di andata dei preliminari, la sfida Polissya-Fiorentina, che si giocherà sul campo neutro di Presov (Slovacchia), sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Il fischio di inizio è fissato per le ore 20.00, orario italiano, mentre la gara di ritorno è in programma allo stadio Franchi il prossimo giovedì, sempre allo stesso orario. La doppia sfida, come detto, mette in palio la partecipazione al tabellone principale di UEFA Conference League, che verrà definito il prossimo 29 agosto.