L'Atalanta multa Lookman: sanzione per i 15 giorni di assenza ingiustificata

Dopo due settimane di assenza, non autorizzata dall’Atalanta, Ademola Lookman è tornato a Bergamo per mettersi a disposizione dello staff sanitario che valuterà così in prima persona la condizione fisica del nigeriano che è reduce da un infortunio accusato prima dell’inizio della trattativa fra i bergamaschi e l’Inter. Una situazione che ha provocato lo strappo fra club e giocatore.

Intanto, la linea dell’Atalanta non è cambiata: Lookman si allenerà in solitaria fino al 2 settembre, saltando così le sfide contro Pisa e Parma, restando ai margini del gruppo di Ivan Juric a Zingonia, dove proverà anche a recuperare la condizione fisica, compromessa in precedenza da uno stiramento al polpaccio sinistro.

Inoltre, Lookman sarà multato per ognuno dei 15 giorni di assenza ingiustificata. Di fatto, l’attaccante nigeriano si vedrà comminata una multa pari allo stipendio del mese di agosto. Infine, come chiarito già dall’amministratore delegato Luca Percassi, il nigeriano resta solo davanti a una proposta ritenuta congrua.

«Già un anno fa, dopo la proposta del PSG, il giocatore ci chiese la cessione – aveva dichiarato qualche settimana fa Percassi –. L’Atalanta, società seria, si era impegnata a considerare una sua partenza in questa sessione di mercato, a patto che fosse verso un grande club europeo e non in un’altra squadra italiana. Ma è sempre la società a decidere tempi e valori delle uscite».