Musah all’Atalanta? Per il Milan sarebbe il record storico di plusvalenze

A dieci giorni dalla fine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti, il Milan è ancora al lavoro per completare gli ultimi colpi e consegnare la rosa definitiva a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore il club rossonero avrebbe accelerato per l’arrivo dell’attaccante Victor Boniface, mentre in uscita ha ripreso quota il nome di Yunus Musah.

Per il centrocampista statunitense sarebbe in arrivo un’offerta dall’Atalanta, che potrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni di euro. Un’operazione sulla base di queste cifre farebbe registrare ai rossoneri un’altra plusvalenza – nell’ordine di poco più di 12 milioni di euro – da iscrivere nel bilancio 2025/26.

Considerando anche l’affare Okafor ormai portato a termine con il Leeds, se l’uscita di Musah si concretizzasse il Milan realizzerebbe il record di plusvalenze della sua storia in un unico esercizio, superando quota 84 milioni di euro. Mai i rossoneri hanno toccato vette di questo tipo, con il precedente record risalente alla stagione 2001/02 (dove spiccano le cessioni di Francesco Coco e Umit Davala all’Inter).

Sul podio si posizionerebbe anche la stagione 2024/25, spinta in primis dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e da altre uscite come quella di Kalulu, riscattato dalla Juventus, o dalla cessione di Morata al Como (che come ha svelato Calcio e Finanza impatterà sui conti della stagione scorsa). La top 5 di questa particolare classifica si chiude con l’esercizio 2009 – relativo alla cessione di Ricardo Kakà al Real Madrid in estate – e con il bilancio 2012, quando Ibrahimovic e Thiago Silva furono venduti entrambi al Paris Saint-Germain, cessioni che segnarono l’inizio del periodo più complicato della gestione Berlusconi.