In attesa dell’inizio della Serie A, gli amanti del calcio internazionale possono già gustarsi alcune partite molto interessanti valide per l’ultimo turno di qualificazione per la prossima UEFA Champions League.

Fra le grandi protagoniste dei playoff per iscriversi al tabellone principale della massima competizione europea per club ci sono anche il Fenerbahce, allenato da José Mourinho, e il Benfica, che è come sempre una delle società più attive in sede di calciomercato, sia in entrata ma soprattuto in uscita con vari talenti piazzati nei principali campionati europei.

Proprio la sfida di andata in casa dei turchi è stata scelta come la prima partita in esclusiva da Amazon Prime Video, che come la stagione scorsa trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League. Il fischio di inizio di Fenerbahce-Benfica è fissato per mercoledì 20 agosto alle ore 21.00.

La diretta di Amazon Prime Video è programmata invece per le 20.50 con la telecronaca della sfida che è affidata, come sempre, alla coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A partire dalle 23:30 saranno disponibili su Prime Video gli highlights di tutte le altre sei partite d’andata di questo play-off.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Amazon partita Champions: come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.