Juve, Douglas Luiz al Nottingham: l'impatto tra svalutazione e risparmio

Douglas Luiz si prepara a dire addio alla Juventus dopo appena una stagione dal suo arrivo. Acquistato nell’estate del 2024 dall’Aston Villa (con Iling-Junior e Barrenechea che hanno compiuto il percorso inverso), il centrocampista brasiliano è pronto a tornare in Premier League, questa volta al Nottingham Forest.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i bianconeri e gli inglesi hanno trovato un’intesa per il ritorno del calciatore in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Ma come impatterà questa operazione sui conti della Juventus? E quanto risparmierà il club bianconero nella stagione 2025/26?

Douglas Luiz svalutazione Juventus – L’impatto dell’operazione sui conti

Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Douglas Luiz alla Juventus è pari a 48,7 milioni di euro circa secondo la semestrale al 31 dicembre 2024. Al 30 giugno 2025, il valore netto a bilancio di Douglas Luiz è sceso a quota 38,97 milioni di euro circa, più o meno la cifra che la Juventus avrebbe dovuto incassare per evitare una minusvalenza. Con la cessione per 30 milioni di euro (che con l’obbligo di riscatto è assimilabile a una cessione a titolo definitivo), il club bianconero farebbe registrare una minusvalenza, motivo per cui è probabile che la Juventus – come accaduto in altre occasioni in passato – opti per una svalutazione del calciatore nel bilancio al 30 giugno 2025 per i quasi 9 milioni di differenza tra il residuo a bilancio e la cifra incassata.

Tuttavia, allo stesso tempo il club bianconero risparmierà comunque una cifra importante nella stagione 2025/26. Tra la quota ammortamento di oltre 9,7 milioni e lo stipendio lordo di quasi 9,3 milioni, il risparmio complessivo sull’esercizio in corso derivante dalla cessione di Douglas Luiz ammonterà a quasi 19 milioni di euro.