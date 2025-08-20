«L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto». Con questa nota pubblicata in mattinata, la Roma ha annunciato di avere ingaggiato l’esterno d’attacco, che si trasferisce in giallorosso almeno per la prossima stagione calcistica.

«Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati», ha spiegato la società.

Bailey stipendio Roma – Le cifre dell’operazione

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Roma? Secondo le indiscrezioni di mercato, l’operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

Il suo stipendio, sempre secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, dovrebbe ammontare invece a 3,5 milioni di euro netti (6,48 milioni di euro lordi circa). Se così fosse, il costo del calciatore per i giallorossi nella stagione 2025/26 ammonterà a 8,48 milioni di euro in totale.