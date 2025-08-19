«La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club». Con questa nota, il club partenopeo ha annunciato ufficialmente l’arrivo del terzino sinistro, che arricchisce ulteriormente il reparto difensivo di Antonio Conte.

«Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana», conclude il Napoli.

Gutierrez stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questo nuovo acquisto a bilancio? Partendo dalla quota ammortamento, considerando l’investimento di 18 milioni di euro e il contratto fino al 2030, il costo sarà pari a 7,2 milioni di euro. Va ricordato, infatti, che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti e che nei contratti di cinque anni la prima quota corrisponde al 40% del costo storico.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio del calciatore. Lang dovrebbe avere siglato un’intesa da 2,3 milioni di euro netti annui, corrispondenti a 4,26 milioni di euro lordi. Per la sua prima stagione in azzurro, il costo di Lang dovrebbe quindi essere pari a 11,46 milioni di euro in totale. Di seguito, il costo in previsione stagione per stagione:

Stagione 2025/26 – 11,46 milioni di euro

Stagione 2026/27 – 9,66 milioni di euro

Stagione 2027/28 – 7,86 milioni di euro

Stagione 2028/29 – 5,52 milioni di euro

Stagione 2029/30 – 4,8 milioni di euro

Con l’arrivo di Gutierrez, l’investimento del Napoli in termini di cartellini si avvicina ai 150 milioni di euro nell’estate del 2025. L’impatto a bilancio del solo mercato in entrata è attualmente a quota 95 milioni di euro, considerando le quote ammortamento e gli stipendi lordi dei nuovi acquisti per la stagione 2025/26.