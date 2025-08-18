Serie A: «Nuovi stadi fondamentali. La politica sostenga club e comuni»

«La Supercoppa Europea disputata a Udine ha rappresentato non solo un evento sportivo di primo piano, ma anche un momento di grande valore simbolico per tutto il nostro calcio perché la UEFA ha individuato l’impianto Blue Energy tra tutti gli stadi europei per disputare la finale tra la vincente della Champions League e quella della Europa League». Lo ha scritto in una nota la Lega Serie A, a proposito della finale tra PSG e Tottenham che si è disputata a Udine lo scorso mercoledì 13 agosto.

Dell’importanza dell’evento e dell’effetto economico degli stadi di proprietà sulle città che li ospitano e sui club che ci giocano, ne ha parlato Calcio e Finanza proprio nell’editoriale del weekend, sottolineando il boost che il nuovo stadio Friuli ha rappresentato per Udine e per l’Udinese nell’ultimo decennio.

«La scelta di Udine testimonia il giusto riconoscimento a una città che ha sempre vissuto lo sport con passione, organizzazione e senso dell’accoglienza, e a una società, l’Udinese Calcio, grazie alla visione e lungimiranza della famiglia Pozzo, che da anni rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità e innovazione che – con la completa copertura di pannelli solari e piena autosufficienza energetica – ha dimostrato come si possa acquistare e gestire un impianto sportivo modello anche in una città con meno di 100.000 abitanti», ha aggiunto la Lega.

«In un contesto internazionale che guarda con crescente attenzione al ruolo delle Leghe e dei Club, ma soprattutto nella prospettiva degli Europei 2032 la decisione dell’UEFA e della FIGC di portare un trofeo tanto prestigioso in Friuli conferma la capacità dell’Italia di proporsi come punto di riferimento anche sul piano organizzativo», ha aggiunto la Serie A.

«È un segnale importante per il nostro sistema, che la Lega Serie A intende rimarcare e portare a testimonianza di quanto serva una nuova generazione di stadi efficienti per organizzare eventi sportivi di portata internazionale, ma soprattutto di quanto ancora debba essere fatto negli altri impianti in corso di ristrutturazione e di quanto la politica debba sostenere i club e i comuni affinché tutto sia pronto per l’appuntamento irrinunciabile degli Europei 2032», ha concluso la Lega.