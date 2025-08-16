Caso urbanistica, San Siro nelle chat. Sala: «Le squadre vanno fori Milano»

San Siro: il futuro dell’area, il dibattito pubblico, il vincolo paesaggistico, i rapporti con le squadre. C’è spesso il Meazza al centro delle chat tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, e tra Tancredi e il direttore generale del Comune Christian Malangone.

Come riporta La Repubblica, al sindaco il dossier sul nuovo stadio preme molto, tanto che il 28 luglio del 2023, su richiesta di Tancredi, scrive alla Sovrintendente Emanuele Carpani: «Ciao Emanuela, tutti parlano ormai del “vincolo semplice”, che sarà anche semplice ma non permetterà di abbattere S. Siro. Le squadre vanno fuori Milano. E il Comune rimarrà con San Siro vuoto. Chiederò al Governo di comprarselo, perché questo è un danno economico enorme per il Comune (sai che il valore erariale è di circa 100 milioni). È anche un gigantesco danno di immagine per Milano. Qualcuno però dovrà renderne conto ai cittadini. Vediamo il Ministero cosa dirà. Buona serata».

Sono proprio i giorni in cui la Sovrintendenza, su richiesta di Palazzo Marino, sta dando il suo parere sulla volontà di tutelare il secondo anello dell’impianto. Dal 2023 a oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e si è arrivati alla trattativa per venderlo, con l’ipotesi di tenere in piedi solo una parte simbolica del secondo anello.

Si arriva poi al 14 luglio, quando Sala incontra nel suo ufficio i capigruppo di maggioranza sulla “partita stadio”. Ma il vertice finisce con il sindaco che se ne va sbattendo la porta. Malangone scrive a Tancredi: «C’è qualcosa che non ti convince sullo stadio? Ti ho visto un po’ così…». Tancredi risponde: «Tavolo troppo politico. E poi Beppe ha sbroccato troppo…».

L’assessore poi chiede conferma a Malangone sull’arrivo dell’accordo su San Siro nella giunta del lunedì successivo. Risposta positiva. Ma le cose andranno diversamente, perché due giorni dopo l’assessore finirà travolto dalla tempesta giudiziaria. E per San Siro? Tutto rimandato al mese di settembre.