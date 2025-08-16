Lazio Atromitos dove vederla: canale, orario, diretta TV e streaming

Lazio Atromitos dove vederla? La Lazio continua il suo percorso di preparazione estiva e sabato 16 agosto 2025, alle ore 20:00, scenderà in campo contro i greci dell’Atromitos. La partita si giocherà allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, cornice suggestiva che ospiterà non solo un test di lusso per i biancocelesti, ma anche un momento speciale per la città e per i tifosi laziali del territorio.

L’amichevole infatti rientra nell’accordo di collaborazione siglato tra la SS Lazio e l’FC Rieti, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte sul piano tecnico e giovanile. Un evento che unisce sport, passione e radicamento locale, e che promette di trasformare la serata in una vera festa di calcio.

Lazio Atromitos dove vederla? Come seguirla in diretta

I tifosi che non potranno raggiungere Rieti avranno comunque la possibilità di seguire l’incontro comodamente da casa. La sfida tra Lazio e Atromitos sarà infatti trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma che garantirà la visione sia in TV (tramite smart TV e dispositivi come Fire Stick o TIMVISION) che in streaming su smartphone, tablet, console e PC. Basterà accedere al proprio account per vivere il match in tempo reale.

Lazio Atromitos dove vederla? Probabili formazioni

Mister Maurizio Sarri dovrebbe confermare il suo classico 4-3-3, dando spazio a diversi nuovi innesti e alternando i protagonisti della passata stagione. In porta è ballottaggio tra Mandas e Provedel, mentre in difesa ci saranno Marušić, Gila, il giovane Provstgaard e Nuno Tavares. In mezzo al campo agiranno Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, chiamati a dettare i ritmi del gioco. In attacco spazio a Cancellieri e Zaccagni sugli esterni, con Dia favorito su Castellanos per il ruolo di centravanti.

L’Atromitos, allenato da Volokos, dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 compatto, affidandosi al portiere Koselev e a una linea difensiva composta da Quivi, Stavropoulos, Mansur e Uronen. A centrocampo agiranno Ouedraogo e Michorl, mentre sulla trequarti ci sarà qualità con Palmezano, Tzovaras e Van Weert, dietro alla punta Baku.

L’attesa dei tifosi

L’amichevole di Rieti non rappresenta solo un test tecnico per la Lazio in vista dell’esordio in campionato, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame con i tifosi. I biglietti stanno andando a ruba e l’entusiasmo cresce di ora in ora: superata già quota 2.000 tagliandi venduti, lo stadio si prepara ad accogliere un’atmosfera calda e coinvolgente.

Con queste premesse, Lazio-Atromitos si annuncia come una serata speciale, fatta di calcio, passione e appartenenza.