Bologna Ofi Creta dove vederla: canale, orario, diretta TV e streaming

Bologna Ofi Creta dove vederla? Il Bologna è pronto a chiudere il suo precampionato davanti ai propri tifosi. Sabato 16 agosto 2025, con calcio d’inizio alle 20:45, i rossoblù di Vincenzo Italiano affronteranno l’OFI Creta allo Stadio Renato Dall’Ara. Una partita che, pur essendo un’amichevole, ha il sapore di un vero e proprio appuntamento speciale: l’ultima occasione per vedere all’opera la squadra prima dell’inizio della Serie A 2025/26.

Il Dall’Ara, come spesso accade in queste notti d’agosto, si prepara a vivere un clima di festa. I tifosi hanno risposto con entusiasmo all’apertura della prevendita, con prezzi popolari: 5 euro per la Curva Bulgarelli e 10 euro per la Tribuna, un invito a sostenere la squadra e ad avvicinarsi ai nuovi acquisti che vestiranno la maglia rossoblù.

Bologna Ofi Creta dove vederla? Come seguire la partita

Chi non potrà essere sugli spalti avrà comunque la possibilità di seguire Bologna – OFI Creta in diretta streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma che trasmetterà l’evento in esclusiva. In alternativa, la gara sarà disponibile anche su OneFootball, in modalità pay-per-view al prezzo di 3,99 euro. Una doppia opzione che permetterà a tutti i tifosi, anche a distanza, di non perdersi nemmeno un minuto della sfida.

Bologna Ofi Creta dove vederla? Probabili formazioni

Per il tecnico Vincenzo Italiano sarà un test importante per verificare l’intesa dei nuovi innesti e affinare i meccanismi di gioco. Davanti a Skorupski, la linea difensiva dovrebbe vedere Holm a destra, Vitik e Lucumí centrali, con Lykogiannis sulla corsia mancina. In mezzo al campo, spazio a Freuler e Pobega, mentre alle spalle dell’unica punta Immobile agiranno Orsolini, Odgaard e Dominguez.

L’OFI Creta, formazione storica del calcio greco, arriverà a Bologna con la voglia di misurarsi contro una squadra di Serie A. Mister Rastavoc dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 equilibrato, con Christogeorgos in porta, Tejada, Lampropoulos, Kostoulas e Chatzitheodoridis in difesa. In mediana la coppia Androutsos – Karachalios, mentre davanti agiranno Shengelia, Fountas e Nuss, a sostegno del centravanti Theodosoulakis.

Una prova generale in vista della Serie A

Per il Bologna si tratta di molto più di una semplice amichevole: sarà la prova generale in vista del debutto in campionato contro la Roma. I tifosi si aspettano una prestazione convincente, ma soprattutto vogliono vedere i primi segnali della nuova filosofia di gioco voluta da Italiano, fatta di intensità, pressing alto e manovra veloce.

L’OFI Creta, dal canto suo, rappresenta un avversario ideale: una squadra solida, abituata a lottare in un campionato competitivo come quello greco, capace di mettere in difficoltà i rossoblù e dare un assaggio delle sfide che li attendono in Serie A.