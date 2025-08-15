Quanto ha speso l’Inter finora sul mercato? Saldo e impatto a bilancio

Quanto ha speso l’Inter sul mercato? L’Inter entra nel rush finale della sessione estiva del calciomercato 2025/26 e si presenta al via della stagione dopo aver concluso finora l’acquisto di quattro giocatori a titolo definitivo – Luis Henrique, Zalewski, Sucic e Bonny e dopo avere accolto il rientro dai rispettivi prestiti di Palacios e Francesco Pio Esposito.

Contestualmente la società nerazzurra finora ha realizzato due cessioni a titolo definitivo – legate a Buchanan e a Sebastiano Esposito – oltre al prestito di Valentin Carboni (tra quelli che impattano a bilancio) e la conclusione dei contratti di Arnautovic e Correa. Sono stati poi ceduti il portiere Stankovic e l’attaccante Satriano (le cui plusvalenze impattano però sui conti 2024/25), è’ stata registrata la risoluzione del contratto di Vanheusden e sono state cedute quote dei cartellini di Vagiannidis e Agoumè. La cessione di Aleksandar Stankovic non viene invece considerata, dal momento in cui è presente una clausola di recompra e la plusvalenza non può ancora essere registrata.

Ma quale è stato finora l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 dell’Inter, a due settimane dall’inizio del campionato? Abbiamo provato a simularlo utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”. Dati che poi saranno aggiornati al termine del mercato estivo, che si concluderà il prossimo 1° settembre.