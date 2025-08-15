Non soltanto il difensore Koni De Winter dal Genoa. Il Milan ha ufficializzato nella giornata odierna un altro colpo nel reparto arretrato, con l’arrivo di Zachary Athekame dallo Young Boys. Si tratta di un terzino destro classe 2004, che lo scorso anno ha affrontato anche l’Inter in Champions League, subentrando nel finale della sfida vinta dai nerazzurri.

«AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota ufficiale del club rossonero.

«Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol. Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24».

Milan stipendio Athekame – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Secondo la stampa sportiva, l’operazione si è chiusa sulla base di 10 milioni di euro, più il 10% sulla rivendita del giocatore. Il terzino ha firmato un’intesa quinquennale (fino al 2030) e in questo modo la quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarà pari a 2 milioni di euro.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio lordo di Athekame, che sempre secondo indiscrezioni dovrebbe essere pari a 1,85 milioni di euro (per 1 milione di euro netto). Nel complesso, il costo del laterale per la stagione 2025/26 sarà dunque pari a 3,85 milioni di euro.