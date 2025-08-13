Conti in rosso per Camfin ma Tronchetti Provera, Moratti e soci incassano dividendi

Perdite nei bilanci di fine 2024 ma dividendi distribuiti ai soci per Camfin. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Camfin e Camfin Alternative Assets – due dei tre veicoli attraverso cui la Mtp Spa di Marco Tronchetti Provera esercita il controllo sul 27,4% di Pirelli – hanno chiuso i quattro mesi di esercizio compresi tra settembre e dicembre 2024 in perdita, ma hanno comunque staccato dividendi consistenti ai propri soci.

La modifica della chiusura dell’anno fiscale (dal 31 agosto al 31 dicembre, in linea con Mtp Spa) ha comportato un bilancio “ridotto” a soli quattro mesi. In questo periodo, Camfin ha registrato una perdita di 5,9 milioni di euro, a fronte di un utile di 10,5 milioni nell’esercizio precedente.

Il calo è legato all’assenza dei dividendi Pirelli (staccati a giugno), ma non ha impedito all’assemblea di fine giugno di distribuire 18 milioni di euro di cedole attingendo alle riserve da riduzione di capitale, ora pari a 106 milioni. Il patrimonio netto di Camfin resta positivo a 484 milioni.

La Mtp Spa ha incassato 5,7 milioni, mentre la quota più corposa (6,3 milioni) è andata a Longmarch Holding, partecipata da Camfin (51%) e dal socio cinese Niu (49%). Tra i beneficiari figurano anche Fidim della famiglia Rovati (2,5 milioni), Unicredit (1,6 milioni), Intesa Sanpaolo (885 mila euro), Finanziaria Alberto Pirelli (627 mila euro) e l’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti (325 mila euro).