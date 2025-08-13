Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame annulla due dei sei arresti

Sono tornati in libertà l’imprenditore Andrea Bezziccheri e l’architetto Alessandro Scandurra, due dei sei soggetti arrestati per il coinvolgimento nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Il Tribunale del Riesame ha annullato le misure cautelari disposte dal gip Mattia Fiorentini lo scorso 31 luglio: Bezziccheri, patron di Bluestone e unico in carcere, è uscito da San Vittore intorno alle 16; Scandurra era ai domiciliari.

La decisione riguarda i primi due indagati ad aver presentato ricorso e arriva nel giorno in cui si sono svolte le udienze per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e l’ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, entrambi ai domiciliari. Il procedimento, rinviato al 14 agosto, è stato aggiornato dopo che la Procura ha depositato una memoria e nuove chat, estratte dai telefoni sequestrati nelle scorse settimane, che coinvolgerebbero anche il sindaco Giuseppe Sala.

In una di queste conversazioni, Tancredi chiede a Manfredi Catella — “re del mattone” e anche lui ai domiciliari — se lo confermerà come assessore. Catella replica ironicamente: “Voi siete i best ever. Io, se volete, vi faccio da segretario”. Al dialogo partecipa anche il direttore generale del Comune, Christian Malangone (non indagato), che scherza: “Me lo tatuo sulla schiena”.

Per i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano, queste frasi mostrano come Tancredi fosse consapevole di favorire gli interessi di Coima. In un’altra chat del 1° ottobre 2023, Catella, Tancredi e Malangone discutono la strategia da seguire in un incontro con i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, con Catella che — secondo l’accusa — “detta la linea” al Comune di Milano.