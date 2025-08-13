Dai ricavi ai costi, i conti della Rai nel 2024: spesi 165 milioni per Europei e Olimpiadi

Un 2024 di grandi eventi sportivi per la Rai, ma anche di numeri in chiaroscuro per i conti del servizio pubblico. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, il bilancio dell’azienda radiotelevisiva – approvato nonostante la persistente assenza di un presidente dall’agosto 2024 – evidenzia come Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi abbiano inciso in maniera significativa sui costi, con un esborso complessivo di 165 milioni di euro. Un investimento che, tuttavia, ha contribuito a spingere in alto le entrate pubblicitarie.

La capogruppo Rai Spa, che gestisce le attività radio-televisive con 11.103 dipendenti, ha chiuso il 2024 con ricavi complessivi per 2,6 miliardi di euro (+3,5% sul 2023), di cui 1,85 miliardi da canone e finanziamenti pubblici (+0,9%), 601 milioni da pubblicità (+13,5%) e 144,6 milioni da altri ricavi (stabili). Il canone ridotto da 90 a 70 euro annui ha pesato sulle entrate, ma il contributo pubblico straordinario di 430 milioni di euro destinato al “miglioramento della qualità del servizio” ha parzialmente compensato il calo.

Il risultato operativo della capogruppo è stato negativo per 163 milioni di euro (118,4 milioni nel 2023), ma i dividendi delle controllate – pari a 85,7 milioni – hanno limitato la perdita netta a 47 milioni (39 milioni nel 2023). Considerando il bilancio consolidato del Gruppo Rai, i ricavi totali salgono a 2,85 miliardi (+4,2%), con un risultato operativo positivo di 28,9 milioni (49,7 milioni nel 2023) e un risultato di esercizio in pareggio.

Tra le società del gruppo, Rai Pubblicità chiude con 769 milioni di ricavi (672,5 milioni nel 2023) e utili per 13,1 milioni; Rai Cinema registra 284 milioni di ricavi e utili per 13,4 milioni; Rai Way raggiunge 278 milioni di ricavi e utili per 90 milioni; Rai Com porta a casa 43,8 milioni di ricavi e 15,6 milioni di utili.