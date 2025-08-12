Preliminari Champions dove vederli? Entrano nel vivo i preliminari di Champions League in vista della nuova edizione del torneo, la seconda con il nuovo format. Alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 si qualificano direttamente 29 squadre, mentre gli ultimi sette posti verranno assegnati tramite le qualificazioni.

Sono previsti il primo, il secondo (questi due già disputati) e il terzo turno di qualificazione e quindi gli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato nazionale, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate attraverso i campionati che offrono più di un posto nella competizione.

Il turno in cui entra in gara ogni squadra è determinato dal ranking per coefficienti. Di seguito, le date dei rimanenti turni che definiranno le ultime sette squadre partecipanti alla prossima Champions League:

Terzo turno di qualificazione: 5/6 e 12 agosto 2025 (sorteggio: 21 luglio)

Spareggi: 19/20 e 26/27 agosto 2025 (sorteggio: 4 agosto)

Preliminari Champions dove vederli? Come funziona il terzo turno di qualificazione

Partendo dal terzo turno di qualificazione, le squadre coinvolte saranno 12 per quanto riguarda il “Percorso Campioni”, mentre saranno 8 per il “Percorso Piazzate” (cinque squadre entrano in gara a questo turno insieme alle tre vincitrici del secondo turno di qualificazione). Di seguito le date e l’elenco completo delle sfide:

Andata: 5/6 agosto 2025

Percorso Campioni

Malmö – Copenhagen 0-0

Dynamo Kyiv – Pafos 0-1

Shkëndija – Qarabağ 0-1

Kairat Almaty – Slovan Bratislava 1-0

Ludogorets – Ferencváros 0-0

Lech Poznań – Stella Rossa 1-3

Percorso Piazzate

Rangers – Viktoria Plzeň 3-0

Salzburg – Club Brugge 0-1

Nizza – Benfica 0-2

Feyenoord – Fenerbahçe 2-1

Ritorno: 12 agosto 2025

Percorso Campioni

Qarabağ – Shkëndija

Copenhagen – Malmö

Pafos – Dynamo Kyiv

Slovan Bratislava – Kairat Almaty

Ferencváros – Ludogorets

Stella Rossa – Lech Poznań

Percorso Piazzate

Viktoria Plzeň – Rangers

Club Brugge – Salzburg

Fenerbahçe – Feyenoord

Benfica – Nizza

Preliminari Champions dove vederli? Come funzionano gli spareggi

Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi seguendo il rispettivo percorso. Le squadre sconfitte nel percorso Campioni passano agli spareggi di UEFA Europa League, mentre l squadre sconfitte nel percorso Piazzate passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Per quanto riguarda gli spareggi, le squadre coinvolte sono 10 per quanto riguarda il “Percorso Campioni”, mentre sono 4 per quel che concerne il “Percorso Piazzate”. Di seguito, le date di questo turno della manifestazione:

Andata: 19/20 agosto 2025

Ritorno: 26/27 agosto 2025

Le vincitrici di ogni spareggio accedono alla fase campionato, mentre le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Preliminari Champions dove vederli? Come seguire gli incontri

Per quanto riguarda le sfide del terzo turno di qualificazione, queste non saranno visibili in tv e in streaming in Italia. I match saranno disponibili a partire dagli spareggi, quando i 14 incontri divisi tra andata e ritorno saranno trasmessi da Sky/NOW (12 partite) e da Amazon Prime Video (2 partite, le migliori del mercoledì sera). Le comunicazioni sui match saranno effettuate una volta che saranno noti tutti gli incroci.