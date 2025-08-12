Morata attacca il Galatasaray: «Ho rinunciato a soldi già guadagnati»

«Cari tifosi del Gala e popolo della Turchia, desidero ringraziarvi di cuore per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro appoggio è stato tra i più straordinari che abbia mai vissuto nella mia carriera».

E’ iniziato così il messaggio di saluto di Alvaro Morata ai tifosi del Galatasaray, dopo che nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’addio ai turchi con la risoluzione del prestito dal Milan. «Purtroppo, non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati mantenuti», ha aggiunto il calciatore, attaccando la società.

«Fino alla fine, gli impegni presi non sono stati rispettati, al punto che non ho avuto altra scelta se non rinunciare a una parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già maturato con il mio lavoro (la cifra pubblicata non è corretta). Per me, nella vita come nel lavoro, ci sono principi che non dovrebbero mai essere violati, come il rispetto dei diritti di ogni persona. Non riconoscere e non corrispondere quanto è stato guadagnato è, a mio avviso, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo», ha sottolineato Morata.

«So che spesso queste questioni non vengono affrontate apertamente, ma credo sia giusto dare ai tifosi la vera spiegazione di ciò che è accaduto. Voi e la città di Istanbul resterete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e in futuro», ha concluso il centravanti spagnolo.