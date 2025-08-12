Sky annuncia un nuovo e importante ritorno nella Casa dello Sport: la Ligue 1 McDonald’s. Il massimo campionato francese – dopo un anno di “latitanza” sulle televisioni italiane – torna a essere trasmesso sulla pay-tv di Comcast e in streaming su NOW.

Da venerdì 15 agosto, data di inizio ufficiale della stagione 2025/26, sui canali di Sky Sport almeno due partite per ogni turno, tra cui sempre il top match della giornata. Sky racconterà i gol e le emozioni del campionato francese anche negli studi e negli approfondimenti quotidiani di Euro Show.

Gli appassionati di calcio, in Italia, potranno nuovamente godersi ogni fine settimana il meglio del calcio francese: dal Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League, all’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi, fino ai campioni del mondo 2018 come Paul Pogba dell’AS Monaco, Florian Thauvin dell’RC Lens o Olivier Giroud del Lille OSC.

Ligue 1 dove vederla – L’offerta internazionale

Sky arricchisce così la propria offerta di calcio internazionale, che va dalla Premier League inglese, in esclusiva fino al 2028, alla Bundesliga, in esclusiva fino al 2029, e alle coppe europee: spettacolo assicurato fino alla stagione 2026/2027 grazie alla UEFA Champions League, con 185 sfide in esclusiva su 203, e alla UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol.

Tutto questo in aggiunta alla Serie A Enilive – tre partite su dieci a giornata, almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big – e la Serie C Sky Wifi.