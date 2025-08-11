Balotelli torna in campo? Spunta l’offerta del Pavia in Serie D

Alla vigilia del suo 35° compleanno, si prospettano novità di rilievo per il futuro di Mario Balotelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pavia – formazione che milita in Serie D – sta provando a convincere l’attaccante a vestire la propria maglia. Il direttore generale Giuseppe Dieni e il direttore sportivo Vincenzo Zampaglione lo seguono e lo corteggiano ormai da mesi e sarebbero pronti a formalizzare a breve una proposta concreta. Balotelli è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Genoa.

Qualora l’operazione andasse in porto, l’ex attaccante della Nazionale si troverebbe a disputare un girone di Serie D particolarmente interessante, affrontando il Milan Futuro, il Chievo e la Folgore Caratese del giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia.

In un’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, Balotelli ha dichiarato: «Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi andrò da mio fratello Enock. Dove? Ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui».

L’attaccante ha anche aggiunto di sentirsi in buona condizione fisica: «Sto bene, mi sento pronto. In Inghilterra avevo conosciuto un amico che pratica la boxe thailandese e a giugno sono stato lì in vacanza quasi un mese. Mi sono allenato con il campione del mondo Rodtang. Mi diverto e mi fa bene. È uno sport duro», ha concluso Balotelli.