Il Community Shield apre la stagione del calcio inglese: quanto vale alzare il trofeo

Lo storico Community Shield, la Supercoppa inglese, apre ufficialmente la stagione del calcio inglese. Nato nel 1908, il trofeo sarà nuovamente in palio oggi pomeriggio a Wembley, quando a sfidarsi saranno il Crystal Palace (che ha vinto l’ultima FA Cup proprio nello stadio londinese) e il Liverpool, che ha dominato la scorsa Premier League (scopri qui come seguire la gara). Ma quanto vale alzare il trofeo?
Quanto vale vincere Community Shield, i dettagli
A differenza della ricchissima Premier League, il Community Shield non ha un valore economico per i club partecipanti, perché gli incassi legati alla manifestazione vengono donati in beneficenza. Nel dettaglio, organizzata dalla Football Association, i proventi della partita che si disputa annualmente vengono destinati a iniziative comunitarie e organizzazioni benefiche in tutto il Paese.
I ricavi dalla vendita dei biglietti (al netto delle spese sostenute per l’organizzazione) e dei diritti tv dell’incontro vengono distribuiti in parti uguali ai 124 club che hanno partecipato alla FA Cup a partire dal primo turno, affinché li destinino a loro volta a organizzazioni benefiche e progetti di loro scelta, mentre il rimanente viene assegnato ai partner nazionali di beneficenza della Football Association.
Per fare un esempio, nel 2017 la Federcalcio inglese decise di destinare l’incasso a tutti coloro che furono colpiti dal terribile incendio della Grenfell Tower. Insieme ad Arsenal, Chelsea e McDonald’s, la FA si mise come obiettivo una donazione da 1,25 milioni di sterline per le vittime.
Community Shield, il confronto con le altre supercoppe
Si tratta di un modello radicalmente diverso rispetto al resto d’Europa:
- Germania – Il vincitore della Supercoppa incassa 3 milioni di euro, la finalista perdente 2 milioni.
- Spagna – Il solo partecipare garantisce almeno 1 milione di euro (fino a 3 per Real Madrid e Barcellona). A questi si aggiungono 2 milioni per la vincitrice e 1 per la finalista.
- Italia – Le semifinaliste perdenti ricevono 2,4 milioni ciascuna; la finalista sconfitta 6,7 milioni, mentre la vincitrice incassa 9,5 milioni, più altri 1,5 milioni per un’amichevole.
- Francia – 2 milioni alla vincitrice, 1 milione alla finalista.