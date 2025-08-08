Monaco Inter dove vederla: orario, diretta TV e streaming del match

Monaco Inter dove vederla? La sfida Monaco-Inter si avvicina e i tifosi nerazzurri sono già pronti a seguire la squadra in questo test di lusso di preparazione alla nuova stagione. La partita si giocherà venerdì 8 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00. Un appuntamento da non perdere per valutare la condizione fisica e tattica dei ragazzi di Cristian Chivu, impegnati contro un avversario di alto livello come il Monaco.

Monaco Inter dove vederla – Come seguire l’incontro

Molti appassionati si stanno chiedendo Monaco Inter dove vederla in diretta TV o in streaming. La risposta è semplice: l’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma che detiene i diritti di diversi match amichevoli estivi e delle principali competizioni. Per seguire la partita sarà necessario avere un abbonamento attivo e accedere tramite smart TV, console, smartphone, tablet o computer.

L’amichevole tra Monaco e Inter rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri. Dopo la prima uscita stagionale contro l’Under 23 nerazzurra, questa gara offrirà a Chivu l’occasione di testare nuovi schemi, dare minutaggio ai nuovi acquisti e affinare l’intesa in vista dell’inizio ufficiale della Serie A. Allo stesso tempo, il Monaco cercherà di misurarsi con una delle squadre più forti d’Europa, portando in campo intensità e qualità.

Il calcio d’agosto è spesso sinonimo di esperimenti, ma per i tifosi sarà comunque un’occasione per rivedere i propri beniamini e respirare il clima partita. Seguire Monaco Inter su DAZN sarà semplice: basta collegarsi qualche minuto prima delle 20:00 per non perdere neanche un’azione, inclusi prepartita e commenti degli esperti.

In sintesi, se ti stai chiedendo Monaco Inter dove vederla, la risposta è: venerdì 8 agosto 2025 alle ore 20:00 in esclusiva su DAZN. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi interisti e gli amanti del calcio internazionale.

Monaco Inter dove vederla – Le formazioni

Di seguito, le probabili formazioni dell’incontro: