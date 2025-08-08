Si è aperta ufficialmente ormai da più di un mese la prima finestra di calciomercato della stagione 2025/26 che segue a un altro mese di distanza quella introdotta quest’anno dalla FIFA in vista dell’inizio della prima edizione del Mondiale per Club.

Le big della Serie A – ma non solo – sono al lavoro per completare le rispettive rose, quando mancano ormai due settimane all’inizio del campionato. Spesso, le operazioni in entrata vengono finanziate in corsa da quelle in uscita, motivo per cui è interessante capire anche la destinazione dei calciatori che non rientrano più nei piani: i cosiddetti esuberi.

Concentrandoci su Juventus, Inter, Milan e Napoli, possiamo notare (prendendo in considerazione anche gli affari in via di completamento ma non ancora ufficializzati) come le big siano ancora alle prese con calciatori in uscita che – in caso di permanenza – costerebbero complessivamente 154 milioni di euro circa nella prossima stagione tra stipendi e quote ammortamento. Giocatori che, se ceduti, potrebbero liberare spazio per nuovi innesti.

Esuberi big Serie A – Vlahovic il più costoso, Juve a quota 100

La Juventus è il club che ha più margine per lavorare su questo fronte, a cominciare da Dusan Vlahovic, il cui peso a bilancio supererebbe i 41 milioni di euro nel 2025/26. Pesanti anche calciatori come Douglas Luiz e Arthur, che hanno un costo tra i 18 e i 17 milioni di euro e per i quali si cerca una sistemazione anche in prestito, quantomeno per liberarsi del loro ingaggio. Nel complesso, gli esuberi dei bianconeri pesano quasi 100 milioni di euro. Passando all’Inter, qui la situazione sembra più definita. Il più pesante tra i calciatori in uscita è Mehdi Taremi, da oltre 5 milioni di euro (in attesa di scoprire a bilancio il peso delle commissioni). Cifra simile per Kristjan Asllani, mentre è più basso il peso di giocatori come Sebastiano Esposito. In totale, parliamo di poco più di 12 milioni di euro di esuberi. Capitolo Milan. Per i rossoneri il costo degli esuberi nella prossima stagione ammonterebbe a oltre 37 milioni di euro. Samuel Chukweze è il calciatore che costa di più, vicino ai 10 milioni di euro, ma anche Ismael Bennacer non si allontana da questa cifra. Molti altri si fermano intorno ai 5 milioni di euro, tra cui Divock Origi, che nonostante sembri sparito nel nulla è di fatto ancora sotto contratto con i rossoneri. Chiusura dedicata al Napoli. I partenopei sono quelli i cui esuberi costerebbero meno nella prossima stagione: poco meno di 5 milioni. Il club sta lavorando in uscita su calciatori che è difficile definire veri e propri esuberi, come Giacomo Raspadori, mentre quelli fuori dal progetto sono stati di fatto tutti collocati in prestito. Ne rimangono dunque pochi. Il più costoso? Pasquale Mazzocchi, 2,5 milioni.