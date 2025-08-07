La Roma cerca un nuovo sponsor di maglia: spuntano Google e Red Bull

Conclusa l’esperienza biennale con Riyadh Season, che ha garantito circa 25 milioni di euro nelle casse del club, la Roma è pronta ad aprire un nuovo ciclo sotto il profilo commerciale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società giallorossa – di proprietà del gruppo Friedkin – è attualmente impegnata nella ricerca di un nuovo main sponsor, ma non solo.

Sebbene il fondo saudita dietro all’iniziativa di Riyadh Season resti parte del network di partner del club, l’obiettivo del management capitolino è ampliare ulteriormente il perimetro delle partnership strategiche, puntando sia sul mercato mediorientale sia su quello nordamericano.

Tra i potenziali partner di rilievo emergono due nomi di primo piano: Google e Red Bull. La prima, colosso tecnologico con sede a Mountain View, e la seconda, multinazionale austriaca già attiva nel mondo del calcio con club come RB Lipsia e Red Bull Salisburgo, sarebbero in contatto con la Roma per una possibile collaborazione.

Secondo il quotidiano sportivo, le trattative sarebbero ancora in una fase preliminare – definite come “contatti in corso” – e non trovano conferme ufficiali da parte del club. Tuttavia, non si esclude che una delle due aziende possa assumere il ruolo di sponsor principale di maglia a partire dalla stagione 2025/26.

L’intenzione della Roma è chiara: valorizzare un brand con una visione sempre più internazionale, in linea con la strategia di crescita avviata negli ultimi anni sotto la guida della proprietà statunitense.