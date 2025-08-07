Scene che di amichevole hanno avuto sicuramente poco. Sono quelle che si sono viste verso la fine del primo dempo della partita amichevole tra Como e Betis Siviglia, vinta dagli uomini di Cesc Fabregas allo scadere per 3-2 grazie al gol di Azon. Ma nel match disputato a Cadice, in Spagna, è accaduto di tutto.

Poco prima della fine della prima frazione di gioco è infatti scoppiata una violenta rissa in campo: tutto è partito da uno schiaffo rifilato dal giocatore del Betis Fornals al comasco Perrone, che ha risposto con un pugno. Uno scontro, quello tra i due calciatori, che ha scatenato un vero e proprio parapiglia.

Da lì è partita una rissa che ha coinvolto diversi giocatori e membri degli staff delle due squadre, sedata con non poca fatica, e che ha costretto l’arbitro a espellere i due giocatori protagonisti dell’episodio iniziale. I tifosi sugli spalti sono rimasti sbalorditi per quanto successo in campo.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva spagnola, già prima della rissa Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, si era lamentato con Cesc Fabregas per rimproverare l’eccessiva foga agonistica dei giocatori del Como. Un rimprovero legato probabilmente al fatto che si trattasse di un’amichevole e che si volessero evitare infortuni decisamente scomodi per il via ddella stagione.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

Tornando invece al match, il Como è passato in vantaggio due volte con Diao e Da Cunha, ma si è fatto riprendere dal Betis, a segno con Isco su rigore e con l’autorete di Smolcic. Nel recupero, allo scadere, il 3-2 di Azon che ha consegnato il successo nella sfida ai lariani.