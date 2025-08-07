E’ il giorno del Pallone d’Oro. Non siamo ancora all’incoronazione del vincitore dell’edizione del 2025 (in programma a Parigi il 22 settembre), ma nella giornata odierna sono stati resi ufficialmente noti i 30 candidati che si contenderanno il prestigioso riconoscimento. Lo scorso anno fu il centrocampista del Manchester City Rodri a trionfare, seguito in classifica da Vinicius e Bellingham (Real Madrid).

C’è grande attesa per capire chi sarà scelto come vincitore, in una stagione che ha visto il PSG dominare la scena conquistando la prima Champions League della sua storia, con tanto di Triplete. Ottimo anche il percorso dell’Inter, mentre sul panorama internazionale brilla la stella di Lamine Yamal del Barcellona.

Candidati Pallone d’Oro 2025 – La lista dei 30 calciatori

Di seguito, via via che vengono nominati, i 30 candidati del Pallone d’Oro 2025 (in grassetto quelli che giocano in Serie A e gli italiani):

Ousmane Dembelè (PSG e Francia) Gianluigi Donnarumma (PSG e Italia) Jude Bellingham (Real Madrid e Inghilterra) Desirè Douè (PSG e Francia) Denzel Dumfries (Inter e Olanda) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guinea) Erling Haaland (Manchester City e Norvegia) Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona/Arsenal e Svezia) Achraf Hakimi (PSG e Marocco) Harry Kane (Bayern Monaco e Inghilterra) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG e Georgia) Robert Lewandowski (Barcellona e Polonia) Raphinha (Barcellona e Brasile) Declan Rice (Arsenal e Inghilterra) Fabian Ruiz (PSG e Spagna) Virgil Van Dijk (Liverpool e Olanda) Vinicius Jr (Real Madrid e Brasile) Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Germania) Vitinha (PSG e Portogallo) Lamine Yamal (Barcellona e Spagna) Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina) Lautaro Martinez (Inter e Argentina) Kylian Mbappè (Real Madrid e Francia) Scott McTominay (Napoli e Scozia) Nuno Mendes (PSG e Portogallo) Joao Neves (PSG e Portogallo) Michael Olise (Bayern Monaco e Francia) Cole Palmer (Chelsea e Inghilterra) Pedri (Barcellona e Spagna)

Candidati Pallone d’Oro 2025 – La lista delle 30 calciatrici

Di seguito, via via che vengono nominati, le 30 candidate del Pallone d’Oro 2025:

Candidati Pallone d’Oro 2025 – L’elenco per il Trofeo Kopa

Di seguito, i candidati per il Trofeo Kopa, assegnato al migliore Under 21 al mondo:

Pau Cubarsì (Barcellona e Spagna) Ayyoub Bouaddi (Lille e Francia) Desirè Doué (PSG e Francia) Estevao (Chelsea e Brasile) Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid e Spagna) Miles Lewis Skelly (Arsenal e Inghilterra) Rodrigo Mora (Porto e Portogallo) Joao Neves (PSG e Portogallo) Lamine Yamal (Barcellona e Spagna) Kenan Yildiz (Juventus e Turchia)

Candidati Pallone d’Oro 2025 – L’elenco per il Trofeo Kopa

Questo invece l’elenco dei candidati al Trofeo Yashin, destinato al miglior portiere di stagione. Ecco gli uomini in corsa:

Alisson (Liverpool e Brasile) Yassine Bounou (Al-Hilal e Marocco) Lucas Chevalier (Lille e Francia) Thibaut Courtois (Real Madrid e Belgio) Gigio Donnarumma (PSG e Italia) Dibu Martinez (Aston Villa e Argentina) Jan Oblak (Atletico Madrid e Slovenia) David Raya (Arsenal e Spagna) Yann Sommer (Inter e Svizzera) Matz Sels (Nottingham Forest e Belgio)

Questi gli estremi difensori tra le donne:

Daphne Van Domselaar (Olanda e Arsenal) Ann-Katrin Berger (Germania e Gotham) Cata Coll (Spagna e Barcellona) Hannah Hampton (Inghilterra e Chelsea) Chiamaka Nnadozie (Nigeria e Brighton)

Candidati Pallone d’Oro 2025 – I migliori allenatori dell’anno

Queste invece le nomine per il migliore allenatore maschile:

Antonio Conte (Napoli) Hansi Flick (Barcellona) Luis Enrique (PSG) Enzo Maresca (Chelsea) Arne Slot (Liverpool)

E le allenatrici in corsa per il medesimo trofeo:

Sonia Bompastor (Chelsea) Arthur Elias (Brasile) Justine Pwanidi Madugu (Nigeria) Renèe Slegers (Arsenal) Sarina Wiegman (Inghilterra)

Candidati Pallone d’Oro 2025 – I top club di quest’anno

Di seguito, anche i migliori club che si sono distinti quest’anno e in corsa per il premio. Tra gli uomini:

Barcellona Botafogo Chelsea Liverpool PSG

Tra le donne: