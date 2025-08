Ufficiale, Timothy Weah al Marsiglia: plusvalenza per la Juventus

Adesso è ufficiale: la Juventus ha ceduto Timothy Weah al Marsiglia. Il laterale statunitense, arrivato in bianconero nel 2023, lascia quindi il club piemontese dopo due stagioni in prestito con obbligo di riscatto. Una cessione che la Juventus considera tuttavia come definitiva, date le alte probabilità che si verifichino le condizioni per il riscatto.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Tarpeh Weah, a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione», si legge nella nota ufficiale.

«L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Marsiglia di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/26. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 14,4 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,1 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», prosegue la Juve.

Il club bianconero ha precisato che, «stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra, tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come cessione a titolo definitivo nell’esercizio in corso, generando un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,0 milioni, al netto degli oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della documentazione contabile di periodo».