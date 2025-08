Milan, Jashari più vicino: l’impatto del nuovo acquisto a bilancio

Il Milan sembra essere un passo più vicino a mettere le mani su Ardon Jashari. Si potrebbe concludere a breve quella che è una trattativa che sta proseguendo ormai da quasi due mesi, tra rilanci e posizioni rigide da entrambe le parti: l’obiettivo dei rossoneri rimane quello di portare a Milano il centrocampista svizzero.

Gli attori coinvolti si sarebbero ulteriormente avvicinati nella serata di ieri e ora ci sarebbe fiducia sul buon esito della trattativa. Jashari non è stato convocato per le prime uscite ufficiali del Club Brugge, in attesa di capire l’evoluzione della situazione. Ora manca solo il passo finale: ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan?

Jashari stipendio Milan – L’impatto del nuovo acquisto sui conti

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, Jashari dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan per 33,5 milioni di euro di base fissa, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori bonus (alcuni più semplici da maturare, altri più complicati) per un totale di 38 milioni di euro. Si tratterebbe di un’operazione record per il calcio belga.

Se così fosse, la quota ammortamento – considerando che Jashari dovrebbe firmare un accordo quinquennale – sarà pari à 6,7 milioni di euro nel 2025/26. A questa cifra andrebbe poi sommato lo stipendio lordo, che secondo indiscrezioni sarà pari a 4,63 milioni di euro (2,5 milioni netti). In totale, Jashari costerebbe quindi al Milan 11,33 milioni di euro nella sua prima stagione in rossonero.