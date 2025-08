Lazio, le due amichevoli a Istanbul seguite da oltre 130mila utenti su sito e app

La Lazio di Maurizio Sarri ha disputato due amichevoli in Turchia, contro Fenerbahce e Galatasaray, per prepararsi al meglio alla seconda fase della propria preparazione per arrivare al meglio al primo appuntamento ufficiale che sarà il 24 agosto a Como per la prima giornata di Serie A.

Le amichevoli con due delle formazioni più importanti del calcio turco sono state mandate in onda gratuitamente sul sito e l’applicazione Lazio Style TV rendendo possibile la visione a tutti i tifosi biancocelesti che hanno così potuto assistere ai nuovi dettami tattici di Sarri.

La società biancoceleste, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che le due amichevoli di Istanbul hanno visto collegati oltre 130.000 utenti sulla nostra piattaforma ufficiale, che ha visto anche l’ex Stefano Mauri al commento tecnico per la partita contro il Galatasaray. Infine, la Lazio ha ufficializzato come la campagna abbonamenti per il prossimo campionato ha superato i 27.000 abbonati.