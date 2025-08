Conference League, oggi il sorteggio: le possibili avversarie della Fiorentina

Quest’oggi alle ore 14.00 a Nyon, in Svizzera, si terrà il sorteggio per gli spareggi che metteranno in palio la partecipazione al girone unico della Conference League 2025/26.

Un sorteggio che sarà seguito con particolare attenzione dalla Fiorentina che scoprirà proprio oggi le due possibili avversarie all’ultimo turno preliminare, che metterà in palio, appunto, un posto fra le 36 partecipanti alla prima fase della terza competizione UEFA.

Nel dettaglio, la Fiorentina di Stefano Pioli, che sta proseguendo il suo lavoro di preparazione alla stagione che per i viola inizierà ufficialmente il 21 agosto per la gara di andata degli spareggi di Conference. Il ritorno sarà disputato una settimana dopo, in mezzo l’esordio in campionato contro il Cagliari in trasferta.

Concentrandosi sul sorteggio di Conference League, la Fiorentina è stata inserita nelle teste di serie del percorso principale, infatti la UEFA lo divide da quello Campioni (formazioni che hanno vinto il proprio campionato). I viola sono testa di serie e sono nel gruppo 2 insieme alle vincenti dei seguenti confronti: Viking FK (NOR) vs İstanbul Başakşehir (TUR); Raków (POL) vs Maccabi Haifa (ISR); St. Patrick’s Athletic (IRL) vs Beşiktaş (TUR) e Silkeborg (DEN) vs Jagiellonia (POL). Le vincenti di queste sfide non potranno affrontare la Fiorentina, visto che sono tutte teste di serie.

Le possibili avversarie per Ranieri e compagni arriveranno dalle seguenti sfide:

Losanna (SVI) vs Astana (KAZ)

(SVI) vs (KAZ) Hajduk Spalato (CRO) vs FC Dinamo City (ALB)

(CRO) vs (ALB) Universitatea Craiova (ROU) vs Spartak Trnava (SVK)

(ROU) vs (SVK) FK Kauno Žalgiris (LTU) vs Arda Kardzhali (BUL)

(LTU) vs (BUL) Polissya (UKR) vs Paksi (HUN)

Ma come funziona il sorteggio UEFA? A tutti i club di ciascuno dei tre gironi viene assegnato un numero in modo casuale: da 1 a 5 per le squadre/accoppiamenti testa di serie e da 6 a 10 per le squadre/accoppiamenti non testa di serie.

Per l’estrazione vengono preparate tre urne, nelle quali vengono posizionate le palline contenenti i numeri delle squadre teste di serie e non teste di serie dei Gruppi 1-3, quello della Fiorentina è il 2 come detto in precedenza. Una pallina viene estratta da ciascuna di queste urne e posizionata nella terza urna centrale vuota, dove vengono mescolate. Le squadre rappresentate dal primo numero estratto da quest’urna sono considerate la squadra di casa del primo abbinamento di tutti e tre i gironi e giocheranno contro le squadre indicate dal numero della pallina estratta per seconda da quest’urna.

Ad esempio, se la prima pallina estratta contiene il numero 2 e la seconda il numero 8, le squadre a cui sono stati assegnati i numeri 2 e 8 in ciascuno dei tre gironi si affronteranno. La prima pallina estratta, in questo caso contenente il numero 2, designerà la squadra di casa per la gara di andata in tutte e tre le sfide. Il procedimento viene poi ripetuto con le palline rimanenti per completare tutti i legami.