Sportitalia rinnova la sua partnership con la Saudi League e annuncia la firma dell’accordo per trasmettere le partite del campionato saudita anche per le prossime due stagioni. L’intesa prolunga il precedente accordo, che ha già portato i match del torneo che sta attirando tante stelle dal calcio europeo su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre).

L’accordo prevede che Sportitalia trasmetterà sui propri canali tre partite della Saudi League per ciascuna delle 34 giornate del campionato. L’intesa è stata raggiunta con la Saudi Pro League con il tramite dell’agenzia internazionale IMG.





La stagione 2025/26 scatterà il prossimo 28 agosto con la caccia ai campioni in carica dell’Al Ittihad, la squadra di Benzema e Kanté che ha conquistato il titolo nel maggio scorso. Sarà un campionato ancora più appassionante e ricco di stelle. Non solo Cristiano Ronaldo, che ha confermato il suo accordo con l’Al Nassr, ma anche i nuovi arrivati Simone Inzaghi e Theo Hernandez, scelti dall’Al Hilal per lanciare la sfida alle big della Saudi League.

L’Al Hilal si è messa in mostra nel recente Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti eliminando con un clamoroso successo per 4-3 il Manchester City di Guardiola dopo aver imposto il pareggio anche al Real Madrid di Mbappé e Vinicius.

Dove vedere Saudi League – Su Sportitalia 102 gare a stagione fino al 2027

Ai nastri di partenza del campionato saudita 18 squadre che daranno vita a 306 sfide fino alla proclamazione del nuovo campione al termine del torneo il prossimo 21 maggio 2026. Sportitalia trasmetterà 102 partite mettendo a disposizione lo spettacolo delle stelle arrivate ad arricchire le squadre dal calciomercato: tutto in chiaro sul digitale terrestre e senza la necessità di abbonamenti.

Sportitalia avrà accesso anche ad un portale dedicato dal quale trarre materiali per valorizzar la presenza della Saudi League attraverso i canali social dell’emittente diretta da Michele Criscitiello.