Lookman rompe con l’Atalanta: «Ho chiesto ufficialmente il trasferimento» 

«Nonostante ora sia arrivata un’offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo»: è quanto ha scritto in un post su Instagram Ademola Lookman dopo che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per il suo cartellino.

«Per questo motivo, e dopo mesi di promesse non mantenute e di quello che dopo che sono stato trattato in modo ingiusto sia come uomo che come calciatore, sento, con dispiacere, di non avere altra scelta se non chiarire ciò che ritengo giusto e sento che quando è troppo è troppo. Posso confermare di aver consegnato ufficialmente una richiesta di trasferimento», ha aggiunto il calciatore.

«Spero che si possa lavorare insieme con il club per trovare al più presto una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte», è la conclusione del post di Lookman scritto in inglese, nel quale si rivolge direttamente ai tifosi spiegando che «mi dispiace profondamente che si sia arrivati a questo».

«Anche se ho passato momenti estremamente difficili, molti dei quali ho deciso di tenere privati, ho sempre messo il club, i tifosi e la squadra al primo posto e non ho mai voluto che si arrivasse a questo ma ora sento che non c’è molta speranza. Spero capiate quanto sia difficile la situazione. – prosegue – Riguarda semplicemente lottare per quello che ritengo giusto. Il supporto che mi avete dato è stato incredibile e il legame che abbiamo creato insieme è speciale».

Lookman ricorda inoltre che nei tre anni trascorsi all’Atalanta «ho dato assolutamente tutto. Non solo come giocatore ma anche come uomo».