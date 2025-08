Inter, scaduta la clausola di Dumfries: quanto vale l’olandese a bilancio

Con il via del mese di agosto è ufficialmente scaduta la clausola che avrebbe consentito ai club interessati di mettere le mani su Denzel Dumfries versando all’Inter 25 milioni di euro. Il laterale olandese rimarrà così in nerazzurro, per ripartire agli ordini di Cristian Chivu, a meno chiaramente di offerte al momento non preventivate che facciano cambiare idea alla società o allo stesso Dumfries.

Dumfries costo Inter – Quanto vale l’olandese a bilancio

Ma quanto vale attualmente Dumfries a bilancio per l’Inter? E quanto dovrebbe incassare il club nerazzurro per mettere a referto una plusvalenza? Partendo dai dati ufficiali a disposizione, il valore netto di Dumfries a bilancio era pari a poco più di 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2024 (quando il contratto era in scadenza a giugno 2025).

A fine novembre dello scorso anno è arrivato il rinnovo al 30 giugno 2028 – con l’inserimento della clausola – che ha portato così il valore netto al 30 giugno 2025 a circa 1,8 milioni di euro. Dunque, in caso di cessione in questa sessione di mercato, la plusvalenza per l’Inter sarebbe quasi totale, dal momento in cui il costo del cartellino del calciatore è stato quasi completamente ammortizzato.

Non solo. L’effetto sui conti della stagione in caso di cessione sarebbe addirittura superiore, dal momento in cui l’Inter risparmierebbe anche sulla quota di ammortamento da circa 600mila euro e sullo stipendio lordo da oltre 5,2 milioni di euro. Considerando queste cifre, va infatti ricordato che il costo stagionale di Dumfries per l’Inter è pari a poco più di 5,8 milioni di euro.