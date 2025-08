Inchiesta urbanistica, nuovo colpo: sei persone arrestate a Milano 

Il sistema che per il gip milanese Mattia Fiorentini avrebbe governato l’urbanistica milanese è «così avviato e consolidato» che i privati «si permettono di esercitare pressioni sulle più alte cariche istituzionali» di Milano, «compreso il sindaco Sala», per «ottenere l’approvazione di progetti milionari, prospettando altrimenti la sospensione degli investimenti e iniziative giudiziarie».

Così il gip ieri, secondo quanto riportato da Il Corriere dell Sera, ha motivato gli arresti domiciliari del re del mattone Manfredi Catella — l’immobiliarista presidente del gruppo Coima che ha ridisegnato la città negli ultimi anni — e con lui anche dell’assessore dimissionario all’Urbanistica del Comune di Milano nella giunta del sindaco di centrosinistra Giuseppe Sala, Giancarlo Tancredi.

Il Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di finanza ha notificato arresti (cinque ai domiciliari e uno in carcere) per un totale di sei persone:

Manfredi Catella — presidente del gruppo Coima

Giancarlo Tancredi – assessore all’Urbanistica del Comune di Milano

Giuseppe Marinoni – ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune

Alessandro Scandurra – ex componente della Commissione

Federico Pella – costruttore

Andrea Bezziccheri – costruttore

Catella e Scandurra si vedono contestare la corruzione sul progetto del Pirellino, dove invece il gip spiega perché giuridicamente non ritenga configurabile l’induzione indebita di Marinoni ad opera delle interferenze di Tancredi e Catella. Tancredi e Marinoni hanno accuse di falso sui non dichiarati conflitti di interesse di Marinoni (per cui è indagato anche Sala) e di corruzione, questa pure con Pella. Bezziccheri e Scandurra devono rispondere di una ipotesi di corruzione.

Per il gip il fulcro è la Commissione Paesaggio, «un generatore di meccanismi clientelari, di conflitti di interesse e, per quanto ne consegue, di mercimonio della funzione pubblica e corruttela». Tutto abbellito poi «da un disinvolto rilascio di titoli edilizi illegittimi, preceduto da mistificazioni e omissioni disseminate in maniera strumentale, nonché da un sistematico aggiramento delle norme morfologiche di settore e delle procedure previste dalla legge».