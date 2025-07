Serie C, stipendi non pagati: tre punti di penalizzazione per il Foggia

La Serie C ha appena alzato il sipario sulla stagione 2025/26 e c’è già la prima società che dovrà affrontare il prossimo campionato con una penalizzazione in classifica. Si tratta del Foggia.

La squadra pugliese, inserita come di consueto nel gruppo C del terzo campionato professionistico italiano, è stata sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale con tre punti di penalizzazione per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Penalizzazione che, come detto, il Foggia dovrà scontare nel campionato di Serie C che partirà il prossimo 24 agosto. La società rossonera era stata deferita a seguito di segnalazioni da parte della COVISOC nello scorso maggio per stipendi e contributi non pagati.