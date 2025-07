Borsa in positivo dopo l'accordo Ue-USA sui dazi: titolo di Stellantis a +3%

Avvio tonico per le Borse europee, all’indomani dell’annuncio del tanto atteso accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Dopo settimane di intensi negoziati, il presidente americano Donald Trump, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno annunciato ieri un’intesa che fissa la tariffa di base al 15% per i beni europei, comprese le automobili.

L’Ue si impegna poi ad acquistare 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani per i prossimi tre anni e a investire 600 miliardi di dollari negli Usa in aggiunta agli investimenti attuali. Un’intesa che ricorda quella stipulata tra USA e Giappone la scorsa settimana e che evita lo scenario peggiore per l’Europa, quello di dazi al 30% minacciati da Trump nella sua lettera all’Ue.

Così, il Ftse Mib di Milano avanza dello 0,78%, il Cac di Parigi dell’1,06% e il Dax di Francoforte dello 0,71%. Salgono anche l’Aex di Amsterdam (+0,79%), l’Ibex di Madrid (+0,88%) e il Ftse 100 di Londra (+0,48%).

Sull’azionario, a Piazza Affari si mettono in evidenza Stellantis (+3,37% a 8,79 euro per azione) e St (+2,67%): quelli dell’automotive e dei semiconduttori sono due dei settori che più beneficiano dell’accordo sui dazi, essendo il 15% una tariffa inferiore rispetto a quelle minacciate o attualmente in vigore. Leonardo (-1,85%) risente del fatto che l’intesa USA-Ue preveda l’acquisto significativo di attrezzature militari statunitensi da parte dell’Europa.

Fuori dal paniere principale, in calo MfeA (-3,2%) dopo che la società guidata da Pier Silvio Berlusconi ha deciso di aumentare il corrispettivo dell’opa su ProSieben (+10,1% a Francoforte) da 4,48 euro in contanti e una componente azionaria di 0,4 azioni Mfe A a 4,48 euro in contanti e una componente azionaria di 1,3 azioni Mfe A.

Per quanto riguarda invece i titoli delle società calcistiche italiane quotate, la Juventus guadagna lo 0,84% in apertura a quota 2,8740 euro per azione. Cresce anche il titolo della Lazio, che guadagna invece l’1,23% a quota 0,8240 euro per azione.