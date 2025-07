Chi raccoglierà l’eredità del Rimini? La squadra romagnola ha conquistato il trofeo lo scorso aprile, superando la Giana Erminio nella doppia sfida finale. Ora, tutte le pretendenti (tra cui anche le seconde squadre dei club di Serie A come Juventus NextGen, Inter Under 23 e Atalanta Under 23) sono pronte a inseguire il sogno di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia di Serie C.

Il percorso è impegnativo: si parte con il Primo Turno Eliminatorio, poi si passa al Secondo Turno, fino ad arrivare alle fasi decisive del torneo — ottavi, quarti, semifinali e infine la doppia finale che assegnerà il titolo.

Ecco il tabellone completo dell’edizione 2025/2026 della Coppa Italia di Serie C, svelato dalla Lega Pro.

Calendario Coppa Italia Serie C, le date

Primo Turno Eliminatorio: Domenica 17 Agosto 2025

Domenica 17 Agosto 2025 Secondo Turno Eliminatorio: Mercoledì 29 Ottobre 2025

Mercoledì 29 Ottobre 2025 Ottavi di Finale: Mercoledì 26 Novembre 2025

Mercoledì 26 Novembre 2025 Quarti di Finale: Mercoledì 10 Dicembre 2025

Mercoledì 10 Dicembre 2025 Semifinali: Andata: Mercoledì 14 Gennaio 2026 Ritorno: Mercoledì 28 Gennaio 2026

Finale: Andata: Mercoledì 18 Marzo 2026 Ritorno: Mercoledì 01 Aprile 2026



Tabellone Coppa Italia Serie C, il primo turno

Le gare del Primo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di sabato 16 agosto 2025 e domenica 17 agosto 2025.

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti.In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Gruppo 1

Gara P1: JUVENTUS NEXT GEN – NOVARA

Gara P2: LUMEZZANE – INTER U23

Gara P3: GIANA ERMINIO – ATALANTA U23

Gara P4: LECCO – OSPITALETTO FRANCIACORTA

Gara P5: PRO PATRIA – ALCIONE MILANO

Gara P6: PERGOLETTESE – RENATE

Gara P7: ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI

Gruppo 2

Gara P8: SAMBENEDETTESE – VIS PESARO

Gara P9: ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRIESTINA

Gara P10: RAVENNA – CITTADELLA

Gara P11: VIRTUS VERONA – FORLÌ

Gara P12: UNION BRESCIA – DOLOMITI BELLUNESI

Gara P13: CARPI – TRENTO

Gara P14: PINETO – ASCOLI

Gruppo 3

Gara P15: BENEVENTO – GUIDONIA MONTECELIO

Gara P16: AREZZO – BRA

Gara P17: GIUGLIANO – PIANESE

Gara P18: PERUGIA – PONTEDERA

Gara P19: TORRES – LIVORNO

Gara P20: CAMPOBASSO – CASERTANA

Gara P21: LATINA – GUBBIO

Gruppo 4

Gara P22: FOGGIA – SIRACUSA

Gara P23: CASARANO – TEAM ALTAMURA

Gara P24: MONOPOLI – COSENZA

Gara P25: POTENZA – CAVESE

Gara P26: CROTONE – CATANIA

Gara P27: SALERNITANA – SORRENTO

Gara P28: AZ PICERNO – TRAPANI

Tabellone Serie C, il secondo turno

Le gare del Secondo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di martedì 28 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre 2025 e giovedì 30 ottobre 2025 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky Wifi.

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare del Secondo Turno Eliminatorio ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Gruppo A

Gara S1: L.R. VICENZA Vs Vincente Gara P7

Gara S2: Vincente Gara P3 Vs Vincente Gara P5

Gara S3: Vincente Gara P6 Vs Vincente Gara P1

Gara S4: Vincente Gara P4 Vs Vincente Gara P2

Gruppo B

Gara S5: Vincente Gara P11 Vs Vincente Gara P9

Gara S6: Vincente Gara P13 Vs Vincente Gara P12

Gara S7: RIMINI Vs Vincente Gara P10

Gara S8: Vincente Gara P8 Vs Vincente Gara P14

Gruppo C

Gara S9: Vincente Gara P16 Vs Vincente Gara P19

Gara S10: Vincente Gara P17 Vs Vincente Gara P15

Gara S11: Vincente Gara P21 Vs Vincente Gara P18

Gara S12: TERNANA Vs Vincente Gara P20

Gruppo D

Gara S13: Vincente Gara P27 Vs Vincente Gara P28

Gara S14: AUDACE CERIGNOLA Vs Vincente Gara P23

Gara S15: Vincente Gara P24 Vs Vincente Gara P25

Gara S16: Vincente Gara P26 Vs Vincente Gara P22

Tabellone Coppa Italia Serie C, gli ottavi

Le gare degli Ottavi di Finale potranno essere programmate nella giornata di martedì 25 novembre 2025, mercoledì 26 novembre 2025 e giovedì 27 novembre 2025 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky Wifi.

Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta.Nelle gare degli Ottavi di Finale ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Gruppo A

Gara O1: Vincente Gara S4 Vs Vincente Gara S3

Gara O2: Vincente Gara S1 Vs Vincente Gara S2

Gruppo B

Gara O3: Vincente Gara S8 Vs Vincente Gara S6

Gara O4: Vincente Gara S7 Vs Vincente Gara S5

Gruppo C

Gara O5: Vincente Gara S9 Vs Vincente Gara S11

Gara O6: Vincente Gara S12 Vs Vincente Gara S10

Gruppo D

Gara O7: Vincente Gara S15 Vs Vincente Gara S14

Gara O8: Vincente Gara S13 Vs Vincente Gara S16

Tabellone Serie C, i quarti

Le gare dei Quarti di Finale potranno essere programmate nella giornata di martedì 09 dicembre 2025, mercoledì 10 dicembre 2025 e giovedì 11 dicembre 2025 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky Wifi.

I Quarti di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare dei Quarti di Finale ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.