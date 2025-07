Calcio vs football USA: partecipare alla NFL vale più del doppio di vincere la Champions

Nel mondo dello sport professionistico, la popolarità globale non sempre coincide con la forza economica. È il caso della NFL e della Champions League: il football americano ha un pubblico più ristretto rispetto al calcio europeo, ma produce e redistribuisce ricchezze su scala molto maggiore. Con un impatto così diretto sulle casse dei club.

Nel 2024, come riportato da Sport e Finanza ogni franchigia NFL ha incassato 432,6 milioni di dollari dalla sola redistribuzione dei ricavi centrali della lega, cioè circa 368 milioni di euro. Una cifra mostruosa che viene garantita a prescindere dai risultati sportivi. In totale, la NFL ha distribuito oltre 13,8 miliardi di dollari (circa 11,75 miliardi di euro) di ricavi condivisi, frutto principalmente dei diritti televisivi e degli accordi di sponsorizzazione centralizzati.

Passando al calcio, la Champions League è senza dubbio il torneo sportivo più seguito al mondo tra quelli che si disputano annualmente. La finale del 2023 ha raggiunto circa 450 milioni di spettatori unici, quasi il doppio rispetto al Super Bowl dello stesso anno, che si è fermato a 202 milioni negli Stati Uniti e tra i 40 e i 50 milioni nel resto del mondo. Ma la forza del calcio sul piano globale non si traduce in un impatto economico paragonabile.

La UEFA distribuisce ai partecipanti della Champions circa 2,4 miliardi di euro a stagione, su ricavi totali che si aggirano intorno ai 3,9 miliardi. La differenza è netta, visto che mentre una franchigia NFL incassa automaticamente oltre 350 milioni di euro, un club che partecipa alla Champions League parte da un minimo di circa 25 milioni di euro (per i club di fascia più bassa, valore che cresce per i top club), per poi salire in base ai risultati: il PSG, alzando la coppa lo scorso maggio, ha incassato poco meno di 150 milioni di euro. In sostanza, quindi, vincere la Champions League vale meno della metà rispetto alla sola partecipazione alla NFL.

Il risultato così è che i Green Bay Packers, nonostante Green Bay non sia uno dei principali mercati a livello USA (i ricavi locali infatti per la franchigia valgono l’11esimo posto tra le franchigie NFL), abbia avuto ricavi per 719 milioni di dollari, pari a circa 612 milioni di euro. Dati che varrebbero il dodicesimo posto come fatturato tra i top club calcistici europei, appena dietro al Borussia Dortmund ma davanti ad Atletico Madrid, Inter e Milan (considerando i dati del bilancio 2023/24). Chiudendo tra l’altro il bilancio con utile elevato pari a 85,6 milioni di dollari (circa 73 milioni di euro), seppur in calo del 13% rispetto al bilancio precedente.