«AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera». Con questa nota, il club rossonero ha annunciato la risoluzione del contratto dell’estremo difensore, acquistato nel gennaio del 2023.

Un’operazione che, sulla base dei dati ufficiali del bilancio del Milan chiuso al 30 giugno 2024, si era chiusa per oltre 810mila euro (questo il costo storico del portiere). Ma come impatterà la risoluzione di contratto sui conti del Milan? Quanto risparmierà il club rossonero durante la stagione 2025/26?

Milan svalutazione Vasquez – L’impatto della risoluzione sui conti

Il valore netto di Vasquez a bilancio era pari a oltre 463mila euro al 30 giugno 2024. Il dato – considerando il contratto fino al giugno del 2026 – era sceso ulteriormente a oltre 231mila euro. Questa cifra sarà molto probabilmente pari all’ammontare della svalutazione, che il Milan dovrebbe iscrivere nel bilancio 2024/25 (come accaduto per casi simili, come quello di Castillejo).

A fronte di un impatto negativo sui conti della passata stagione, il Milan potrà contare su un risparmio sui conti 2025/26, in particolare per quanto riguarda la quota ammortamento di 231mila euro circa. Nessun risparmio invece sullo stipendio rispetto allo scorso anno, già pagato dall’Empoli (squadra in cui Vasquez ha giocato in prestito).