«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore João Mário Neto Lopes, a fronte di un corrispettivo di € 11,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni».

Con questa nota, il club bianconero ha annunciato di avere messo sotto contratto il laterale portoghese, sul quale il Porto manterrà il 10% sulla eventuale futura plusvalenza da rivendita. «Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030», si legge ancora nel comunicato. Contestualmente, il calciatore Alberto Costa effettuerà il percorso inverso.

Joao Mario stipendio Juventus – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questo nuovo acquisto sui conti della Juventus? Partendo dalla quota di ammortamento, considerando la firma su un contratto di cinque anni, la cifra ammonterà a 2,28 milioni di euro per la stagione 2025/26.

A questa bisogna aggiungere lo stipendio del calciatore. Joao Mario, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, dovrebbe guadagnare 2 milioni netti annui (che si traducono in 3,7 milioni di euro lordi). Se così fosse, il costo per la prima stagione in bianconero ammonterebbe in totale a 5,98 milioni di euro.