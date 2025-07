EURO 2032, Gravina: «Per alcuni stadi è impossibile seguire gli standard UEFA»

A ottobre 2026 la FIGC dovrà presentare alla UEFA la propria lista dei cinque stadi che ospiteranno, fronte Italia, le partite di EURO 2032 che saranno co-organizzati con la Turchia.

In merito alla situazione degli impianti sportivi italiani, a pochi giorni dall’approvazione del Decreto Sport con emendamento sul commissario per gli stadi, quest’oggi a margine del Consiglio Federale ha parlato il presidente FIGC, Gabriele Gravina: «Abbiamo intuito che per alcune città da noi indicate per ospitare EURO 2032 forse ci sarà qualche problema, perché ci sono resistenze legate a situazioni ambientali, logistiche, territoriale e di disponibilità rispetto a chi sta dando ampie rassicurazione sull’investimento. Ci sono delle impossibilita’, da parte di alcuni soggetti, di seguire gli standard richiesti dall’UEFA».

«Sospiro di sollievo per Firenze, che ha completato il circuito di finanziamento, per cui siamo felici di dire che potrebbe essere una città che ha le caratteristiche per rientrare tra le candidate – ha continuato Gravina –. Per Palermo abbiamo avuto la netta sensazione della disponibilità della proprietà a voler fare qualcosa di particolarmente importante a livello di infrastrutture».

Infine, una battuta sul commissario: «Serve un giusto equilibrio che passa dalla sburocratizzazione, e ben venga il commissario, dalla sensibilizzazione sul territorio, e su questo stiamo lavorando noi, e dalla disponibilità delle proprietà a investire. Perché gli investimenti non dipendono dal commissario ma dalle proprietà».