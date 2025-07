Lazio, la presentazione di Sarri: data, orario e dove seguirla in tv e in streaming

Dove vedere presentazione Sarri? Dopo una serie di allenamenti, Maurizio Sarri, tornato alla Lazio, è pronto a intervenire in conferenza stampa a due settimane dal caso scoppiato proprio per la presentazione ufficiale da nuovo tecnico, che in un primo momento era stata vietata ai giornalisti, che quest’oggi ci saranno.

Sarri avrà finalmente l’opportunità di affrontare pubblicamente i temi legati al suo ritorno alla guida della squadra e agli obiettivi di una stagione che si preannuncia tra le più complesse degli ultimi anni. Toccherà a lui il compito di ricompattare un ambiente deluso, in particolare per le difficoltà riscontrate sul fronte del mercato. Nonostante ciò, il sostegno del pubblico non è mancato: sono infatti già oltre 26.000 i tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento, confermando la loro vicinanza alla squadra.

La conferenza stampa, fissata per le ore 18.00 di giovedì 24 luglio, anticiperà così l’inizio vero e proprio delle amichevoli biancoceleste che prenderanno il via sabato con la sfida contro l’Avellino. Ecco l’elenco completo degli impegni che attendono in queste settimane di preparazione la squadra:

sabato 26 luglio 2025: Lazio-Avellino

mercoledì 30 luglio 2025, ore 19.30: Fenerbahce-Lazio

sabato 2 agosto 2025, ore 20.00: Galatasaray-Lazio

sabato 9 agosto 2025, ore 16: Burnley-Lazio

sabato 16 agosto 2025, ore 20.00: Lazio-Atromitos

Dove vedere presentazione Sarri – L’evento in diretta

Ma dove si potrà seguire la prima conferenza stampa di Sarri per la sua seconda esperienza alla Lazio? Il club rossonero trasmetterà l’evento sul suo canale ufficiale, Lazio Style TV.