Bernabeu, aumentano i costi: il Real versa altri 20 milioni per integrare lo stadio al quartiere

Quest’oggi il Comune di Madrid ha approvato il progetto modificato di urbanizzazione per il nuovo del Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid e sempre più vicino alla totale conclusione dei lavori che vanno avanti da anni.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il progetto avrà un costo di 19,6 milioni di euro, interamente finanziato dal club, con l’obiettivo di integrare lo stadio e le sue strutture con l’area residenziale circostante. Come si evince dall’ultimo bilancio del Real Madrid, riferito alla stagione 2024/25, i costi complessivi per il rifacimento del Bernabeu sono arrivati a toccare la cifra record di 1,4 miliardi.

Un progetto approvato oggi come annunciato dalla sindaca ad interim, Inma Sanz, sottolineando che questa modifica al progetto del 2018 permetterà di «adattare nel dettaglio» lo spazio pubblico al nuovo stadio ristrutturato. Una delle motivazioni principali della modifica riguarda anche l’adattamento dell’area della metropolitana Santiago Bernabeu, della linea 10, che si sta ampliando verso Plaza de Lima.

Dopo il via libera, l’esecuzione dei lavori sarà supervisionata dall’area Lavori Pubblici e Infrastrutture e comporterà il «recupero di ampie superfici di spazio a uso pedonale» per i residenti della zona, passando da 14.500 a oltre 40.500 metri quadrati, con un aumento del 270%. Saranno inoltre creati 4.500 metri quadrati di aree verdi, verranno piantati più di 300 nuovi alberi e saranno rinnovati tutti i pavimenti, l’illuminazione pubblica, il sistema di irrigazione, la rete fognaria e il drenaggio urbano, al fine di ottimizzare la gestione delle acque piovane.

Sono previste anche migliorie alla semaforica, la creazione di due nuovi attraversamenti pedonali in Concha Espina e Padre Damián, e l’installazione di 36 posti auto per residenti, oltre a parcheggi riservati per persone con mobilità ridotta, 19 posti per non residenti, 16 per moto e sei per taxi.

La sindaca Sanz ha poi spiegato che il progetto modificato prevede il miglioramento di tutte le strade e gli spazi attorno allo stadio, suddivisi in quattro grandi aree: via Rafael Salgado, avenida Concha Espina, fronte di Paseo de la Castellana e via Padre Damián. In particolare, l’intervento in via Rafael Salgado è già stato completato, poiché fa parte della porzione del progetto rimasta invariata, e in quest’area è stato significativamente ampliato lo spazio pedonale. Per quanto riguarda avenida Concha Espina, dove sono già iniziati i lavori nelle zone non soggette a modifiche, si allargheranno i marciapiedi su entrambi i lati, sia dal lato degli edifici residenziali sia da quello dello stadio, mantenendo due corsie per senso di marcia.

Sul fronte del Paseo de la Castellana, sarà creata una «grande piazza pedonale» di circa 20.000 metri quadrati. Verranno restaurati i giardini del Mondiale 1982 e sarà completato il collegamento con la pista ciclabile unidirezionale che va da calle Raimundo Fernández Villaverde fino a Plaza de Castilla, passando per Plaza de Lima. Infine, in via Padre Damián, entrambi i marciapiedi saranno ampliati fino a raddoppiare la larghezza attuale, inoltre, la rotonda dei Sagrados Corazones sarà ridisegnata per diventare un cerchio perfetto, attraverso l’ampliamento dei marciapiedi e un intervento paesaggistico sulla rotonda.