Barça, caos tournée: Rakuten paga 5 milioni per l'amichevole in Giappone

Il Barcellona, come è prassi per i maggiori top club europei, ha scelto di trascorrere parte della preparazione estiva all’estero, precisamente fra Giappone e Corea del Sud in cui sono in programma tre amichevoli tra fine luglio e inizio agosto.

Ma, come riporta il quotidiano catalano Sport, la tournée asiatica dei blaugrana era a forte rischio dopo la denuncia pubblica del Barcellona in merito al mancato pagamento della cifra concordata con la società organizzativa, la D-Drive.

Infatti, secondo gli accordi stipulati in precedenza, il Barça avrebbe dovuto incassare 15 milioni di euro per una amichevole in Giappone, contro il Vissel Kobe, e due in Corea con Seoul e Daegu, più alcuni eventi promozionali in alcune località collegati. Ma fino a poco fa questa cifra non è stata riconosciuta al club presieduto da Joan Laporta.

Il club blaugrana, secondo i contratti firmati con la società organizzatrice, avrebbe dovuto ricevere il pagamento prima di partire verso la città giapponese di Kobe, con un volo fornito dalla stessa D-Day in partenza da Tokyo. Tuttavia, a causa di problemi tra l’organizzatore e lo sponsor principale, il versamento è stato continuamente rimandato, fino alla situazione attuale, che ha irritato e non poco Laporta e il board dirigenziale catalano.

Proprio nella giornata di ieri, poco prima della presentazione di Marcus Rashford come nuovo calciatore del Barcellona, il club ha annunciato che non si sarebbe recato in Giappone fino a quando non sarebbe stato completato, entro pochi giorni, il pagamento dei 15 milioni di euro pattuiti. Infatti, secondo le indiscrezioni al Barça sono stati riconosciuti 10 milioni, legati principalmente al viaggio in Corea e ai due incontri previsti in quel Paese. La parte mancante, quindi, sarebbe da addebitare solamente alla parte giapponese della tournée.

La decisione del Barcellona ha già portato i primi frutti: infatti, in Giappone, dove si temono ripercussioni sia a livello di immagine che penali, si è attivata Rakuten (ex sponsor del Barcellona stesso) che avrebbe già fornito la cifra necessaria, 5 milioni di euro, per coprire la parte mancante da riconoscere al club balugrana.

Rakuten ha accettato di saldare il debito in cambio della partenza immediata della squadra verso Kobe, in tempo utile per disputare la partita prevista per domenica mattina (alle ore 13:00 italiane). Sono invece stati cancellati alcuni eventi pubblicitari previsti per venerdì e sabato. Il Vissel Kobe, formazione che ha visto giocare negli ultimi anni fra le proprio file una bandiera catalana come Andres Iniesta, stava infatti già vendendo i biglietti per l’incontro.

Proprio per questo motivo, nella mattinata odierna il Barcellona, ricevute le garanzie necessarie dal Giappone, ha deciso di partire verso il paese del Sol Levante dando il via alla sua tournée durante la preparazione estiva in vista della stagione 2025/26. Un piccolo incidente di percorso, ora risolto, che stava per diventare un vero e proprio caso.