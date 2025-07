Mentre prosegue la campagna abbonamenti per il campionato, la Juventus ha pubblicato oggi i dettagli per quanto riguarda la Champions League 2025/26, che vedrà i bianconeri fra le 36 protagoniste della massima competizione europea per club.

Gli uomini di Igor Tudor, confermato sulla panchina della Vecchia Signora, conosceranno le otto avversarie della prima fase di Champions il prossimo 28 agosto, quando a Nyon si svolgerà il sorteggio una volta definite tutte le partecipanti al torneo UEFA.

Intanto però, come detto, il club bianconero ha reso noto le modalità di acquisto del mini-abbonamento Champions League che permetterà di assicurarsi la visione delle quattro partite casalinghe che la Juventus giocherà in questa stagione nella massima competizione continentale.

Abbonamenti Juve Champions – Tutte le fasi riservate agli abbonati del campionato 2025/26

Il Games Pass sarà in vendita da oggi, giovedì 24 luglio, con una prima fase dedicata agli abbonati al campionato 2025/26

CONFERMA POSTO ABBONATI

Da giovedì 24 luglio alle ore 15:00 e fino a martedì 29 luglio alle ore 12:00, gli abbonati BASE, UNDER e FULL 2025/26 potranno esercitare la prelazione sul posto acquistando il pack. L’abbonato potrà essere il solo intestatario del pacchetto poiché non è prevista la cessione dei titoli alle proprie riserve per le singole partite, né la rimessa in vendita del posto per gli abbonati FULL. I 4 biglietti del pack saranno caricati automaticamente sulla Juventus Card dell’abbonato.

VENDITA LIBERA

La vendita aperta a tutti sarà disponibile da martedì 29 luglio alle ore 15:00 fino a mercoledì 27 agosto alle ore 18:00 e consentirà di scegliere un posto nei settori disponibili dell’Allianz Stadium. Il posto acquistato rimarrà lo stesso per tutte e 4 le partite incluse nel pacchetto. Abbonamenti Juve Champions – I prezzi Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, i pacchetti partiranno – per quanto riguarda l’abbonamento intero – da un minimo di 129 euro, per arrivare a un massimo di 365 euro. Di seguito, i dettagli settore per settore: Abbonamenti Juve Champions – Tariffe speciale e Fan Club