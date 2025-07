Milano, slitta la nomina all'Urbanistica: delega temporanea a Scavuzzo

La scelta del nuovo assessore all’Urbanistica di Milano, che subentrerà al posto di Giancarlo Tancredi, è decisiva e delicata allo stesso tempo. Per questo il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di prendere tempo, attribuendo «temporaneamente alla vicesindaca Anna Scavuzzo le deleghe», in quanto la casella non può essere lasciata scoperta.

Se non dovesse avvenire in settimana, la nomina del nuovo assessore slitterebbe a settembre. «Al momento dobbiamo fare così. Non mi spingerei a dire che decidiamo in settimana o fra due settimane, voglio fare la scelta giusta con calma», ha detto Sala, cogliendo l’occasione per ringraziare quanto fatto dall’ex assessore Giancarlo Tancredi che lunedì ha rassegnato le sue dimissioni in consiglio comunale.

Dietro l’addio di Tancredi – spiega Il Corriere della Sera – ci sarebbe il pressing del Pd: il passo indietro dell’ex assessore era inevitabile per i dem affinché la giunta potesse proseguire nel suo operato. «Sarà interessante vedere, tolto l’assessore alla partita caduta in disgrazia, come cambierà l’urbansitica di Milano», ha detto Tancredi in maniera provocatoria nel suo intervento in Aula.

La nomina del nuovo assessore però potrebbe arrivare «con calma», come ha spiegato Sala, senza accelerare i tempi. Il profilo che i dem vorrebbero è simile a quello di Franco Gabrielli, che fino a pochi mesi fa è stato il consulente per la sicurezza del sindaco. Tra i nomi sul tavolo nei giorni scorsi sono spuntati due docenti di urbanistica del Politecnico, Elena Granata e Gabriele Pasqui. Entrambe le ipotesi però sembrano tramontate.

Così in attesa che venga nominato il nuovo componente in giunta la delega viene affidata alla vicesindaca, mossa del sindaco sotto attacco dell’opposizione. La scelta, anche se temporanea, non convince neanche una parte della maggioranza. «Scavuzzo è un’ottima persona ma non competente di urbanistica», spiega il consigliere verde Carlo Monguzzi.

Non è la prima volta che i Verdi criticano le scelte portate avanti dalla giunta Sala, in particolare sul dossier San Siro, che verrà rinviato. «L’ideale sarebbe votarlo in aula entro fine settembre», spiega Sala, in quanto il 10 novembre scatta il vincolo sul secondo anello e nel caso in cui la partita non dovesse essere chiusa prima di quella data, la vendita dell’impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan potrebbe essere nulla.