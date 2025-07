Dove guardare Italia Inghilterra? Il destino della Nazionale Femminile passa ancora una volta da Ginevra. Dopo aver fatto da cornice alle partite con Portogallo e Norvegia, quest’ultima valsa l’accesso alla semifinale, e alle tre perle di Cristiana Girelli, questa sera alle ore 21 l’Italia torna allo Stade de Genève per la sfida con l’Inghilterra detentrice del titolo.

In palio la storica qualificazione per l’atto conclusivo dell’Europeo, un traguardo che le Three Lionesses hanno già raggiunto in tre occasioni. Per Andrea Soncin e le sue calciatrici si tratterebbe invece della prima volta (la terza per la Nazionale italiana dopo 1993 e 1997), un’occasione che la squadra – nonostante la forza, il blasone e l’esperienza delle avversarie – non vuole lasciarsi sfuggire.

In tribuna a sostenere l’Italia ci saranno il presidente federale Gabriele Gravina, il segretario generale della FIGC Marco Brunelli e la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti.

Dove guardare Italia Inghilterra? Il focus sulle avversarie

L’Inghilterra arriva alla semifinale dopo essersi classificata seconda nel gruppo D, dietro alla Francia, l’unica squadra capace di batterla nella fase a gironi. Nei quarti di finale, le Three Leonesses hanno superato la Svezia ai calci di rigore con il punteggio di 5-3. I precedenti tra le due Nazionali sorridono alle britanniche: dopo una lunga striscia positiva di 11 risultati utili consecutivi a favore delle Azzurre tra il 1989 e il 2003 (8V, 3N), l’Italia ha vinto solo due delle successive 10 sfide (1N, 7P).

La squadra guidata da Sarina Wiegman continua a brillare sul fronte offensivo: con 13 reti segnate, l’Inghilterra si conferma il secondo miglior attacco di EURO 2025, dietro solo alla Spagna (16). Anche per quanto riguarda le conclusioni totali, si piazza seconda con 71 tentativi, alle spalle delle iberiche (98). A conferma della ricchezza e dell’imprevedibilità del reparto offensivo, ben 10 giocatrici diverse sono andate a segno nel corso del torneo: un primato assoluto in questa edizione, che testimonia la varietà delle soluzioni a disposizione della selezionatrice olandese, che domani – dopo aver vinto quelle del 2017 e 2022 con Paesi Bassi e Inghilterra – andrà a caccia della sua terza finale consecutiva.

Dove guardare Italia Inghilterra? Come seguire la partita

La semifinale Italia-Inghilterra si potrà seguire, come di consueto, in diretta in chiaro sulla Rai. Il match sarà trasmesso su Rai 1 (canale numero 1 del digitale terrestre). L’incontro sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di Stato.